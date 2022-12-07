Лишь один игрок сборной Португалии не праздновал 1-й гол в ворота Швейцарии (фото)

Защитник сборной Португалии Жоау Канселу не праздновал первый гол своей команды в игре 1/8 финала чемпионата мира со Швейцарией (6:1).

По данным западной прессы, он был единственным игроком, который не поднялся с лавки для запасных после забитого мяча.

Подтверждают эту информацию и кадры с трансляции матча.

Интересно, что также на замене был и капитан португальцев Криштиану Роналду, однако тот отпраздновал гол вместе с командой у углового флажка.