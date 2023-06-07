Лионель Месси выбрал новый клуб
Новости футбола Сегодня, 15:34
Фото: инстаграм Лионель Месси/Автор неизвестен
Нападающий “Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Лионель Месси сообщил, что он переходит в “Интер Майами”.
“Я перехожу в “Интер Майами”, и не возвращаюсь в ”Барселону". Если бы дело было в деньгах, я бы поехал в Саудовскую Аравию. Но мое решение не связано с деньгами", - приводит слова Месси журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
Контракт Месси с ПСЖ истекает 30 июня 2023 года, поэтому он перейдет в американский клуб бесплатно, на правах свободного агента.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 17:16 Победитель Лиги Конференций определился на 90-й минуте
Новости футбола Сегодня, 15:51 "Реал" купил 19-летнего таланта за 103 миллиона евро
Новости футбола Сегодня, 06:31 Сборная Украины получила нового главного тренера
Новости футбола Вчера, 15:36 Бензема перешел в клуб из Саудовской Аравии
Новости футбола 05 июн 2023, 16:15 Месси дал неожиданный ответ на предложение "Аль-Хилаля"
Новости футбола 04 июн 2023, 17:05 "Барселона" проиграла в заключительном туре Ла Лиги
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:23 Определился чемпион Болгарии Новости футбола Сегодня, 17:16 Победитель Лиги Конференций определился на 90-й минуте Новости футбола Сегодня, 16:57 "Барселона" язвительно отреагировала на переход Месси в "Интер Майами" Новости футбола Сегодня, 16:52 "Реал" отказался от трансфера Кейна: названа причина Новости футбола Сегодня, 16:46 Стало известно, почему Месси решил перейти в "Интер Майами" Новости футбола Сегодня, 16:40 "Реал" может купить опытного нападающего сборной Испании Новости футбола Сегодня, 16:25 Месси отказался от контракта с зарплатой более миллиона евро в день Новости футбола Сегодня, 16:08 Роналду не попал в сборную лучших игроков чемпионата Саудовской Аравии Новости футбола Сегодня, 15:51 "Реал" купил 19-летнего таланта за 103 миллиона евро Новости футбола Сегодня, 15:34 Лионель Месси выбрал новый клуб
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол 08 июн 2023 Прогноз на матч Чэнду Беттер Сити - Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер 8 июня 2023 года Футбол 08 июн 2023 Прогноз на матч Циндао Хайню - Шанхай Шеньхуа 8 июня 2023 года Футбол 08 июн 2023 Прогноз на матч Чанчунь Ятай - Шеньчжень 8 июня 2023 года Футбол 08 июн 2023 Прогноз на матч Алавес - Эйбар 8 июня 2023 года Футбол 09 июн 2023 Прогноз на матч Шелбурн - Слайго Роверс 9 июня 2023 года Футбол 09 июн 2023 Прогноз на матч Корк Сити - Дандолк 9 июня 2023 года Футбол 09 июн 2023 Прогноз на матч Дроэда Юнайтед - Сент-Патрикс 9 июня 2023 года Футбол 09 июн 2023 Прогноз на матч Дерри Сити - Богемиан 9 июня 2023 года Футбол 09 июн 2023 Прогноз на матч Индепендьенте - Сармьенто Хунин 10 июня 2023 года Футбол 09 июн 2023 Прогноз на матч Атлетико Тукуман - Годой Крус 10 июня 2023 года