Лионель Месси выбрал новый клуб

Нападающий “Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Лионель Месси сообщил, что он переходит в “Интер Майами”.

“Я перехожу в “Интер Майами”, и не возвращаюсь в ”Барселону". Если бы дело было в деньгах, я бы поехал в Саудовскую Аравию. Но мое решение не связано с деньгами", - приводит слова Месси журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

Контракт Месси с ПСЖ истекает 30 июня 2023 года, поэтому он перейдет в американский клуб бесплатно, на правах свободного агента.