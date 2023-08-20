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Лионель Месси стал самым титулованным футболистом в истории

Новости футбола Сегодня, 05:45
Лионель Месси стал самым титулованным футболистом в истории Лионель Месси стал самым титулованным футболистом в истории

Нападающий “Интер Майами” и сборной Аргентины Лионель Месси стал самым титулованным футболистом в истории.

Аргентинец стал победителем Кубка лиг MLS MX в составе “Интер Майами” и выиграл 44-й трофей в своей карьере. По количеству титулов Месси опередил бразильского защитника Дани Алвеса, который выиграл 43 трофея в карьере.

36-летний Месси в составе “Барселоны” 10 раз становился чемпионом Испании (2004/05, 2005/06, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19), семь раз выиграл Кубок Испании (2008/09, 2011/12, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2020/21), восемь раз завоевал Суперкубок Испании (2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2018), четыре раза становился победителем Лиги чемпионов (2005/06, 2008/09, 2010/11, 2014/15), три раза выиграл Суперкубок УЕФА (2009, 2011, 2015), три раза выиграл Клубный чемпионат мира (2009, 2011, 2015). В составе ПСЖ он два раза становился чемпионом Франции (2021/22, 2022/23), а также выиграл Суперкубок Франции (2022). Со сборной Аргентины форвард становился чемпионом мира (2022), выиграл Финалиссиму (2022), Кубок Америки (2021), становился Олимпийским чемпионом (2008), а также выиграл молодежный чемпионат мира (2005).

Месси также является мировым рекордсменом по количеству индивидуальных наград. Он семь раз завоевывал “Золотой мяч" (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021), шесть раз выиграл “Золотую бутсу” (2010, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019), выиграл награду Golden Boy (2005), два раза становился лучшим игроком чемпионата мира (2014 и 2022).

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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