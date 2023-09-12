Лионель Месси пропустит матч против Боливии

Капитан сборной Аргентины пропустит матч против Боливии, сообщает Goal.

Главный тренер Аргентины Лионель Скалони даже не внес Лионеля Месси в заявку на матч против Боливии в рамках квалификации на Чемпионат Мира-2026. вместо этого чемпионы мира выставили следующую тройку атаки – Хулиана Альвареса, Анхеля Ди Марию и Нико Гонсалеса.

После игры с Эквадором появилась информация, что Месси получил небольшую травму в конце матча. Месси может вернуться в Интер Майами и начать подготовку к следующему матчу против Атланта Юнайтед, который состоится в субботу.

Несмотря на то, что Месси на завершающей стадии своей карьеры он все равно показывает прекрасный уровень. Он забил 11 голов за свою новую команду Интер Майами и выиграл с ними титул. Кроме того, в матче против Эквадора Лионель повторил еще один рекорд. Забитый гол стал 29-мя мячом в квалификационных матчах в Северной Америке. Ранее это достижение принадлежало второму и бывшему одноклубнику Месси Луису Суарезу.

Также забитый мяч на 78-й минуте в матче против Эквадора стал 65 голом Месси со штрафного.