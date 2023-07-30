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Лионель Месси показал именной бургер (фото)

Новости футбола Сегодня, 09:42
Лионель Месси показал именной бургер (фото) Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Нападающий “Интер Майами” и сборной Аргентины Лионель Месси показал бургер, названный в его честь.

Футболист начал сотрудничество с одним из кафе из Калифорнии. Форвард сделал совместное фото со своими детьми во время бургерного банкета.

Напомним, что Месси являлся свободным агентом и достался американскому клубу бесплатно. Стороны заключили контракт, который будет действовать до лета 2026 года. Условия контракта не разглашаются, но известно, что Месси стал самым высокооплачиваемым игроком в североамериканской лиге MLS. В нынешнем сезоне он провел два матча за “Интер Майами”, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

35-летний Месси ранее выступал за “Барселону” и “Пари Сен-Жермен”. За каталонский клуб он провел 778 матчей во всех турнирах, забил 672 гола и отдал 303 результативные передачи. За ПСЖ он сыграл 75 матчей, забил 32 гола и отдал 35 результативных передач. Месси является 10-кратным чемпионом Испании и 2-кратным чемпионом Франции, 7-кратный обладатель Кубка Испании, 8-кратный обладатель Суперкубка Испании, 1-кратный обладатель Кубка Франции, 4-кратный победитель Лиги чемпионов, 3-кратный обладатель Суперкубка УЕФА, 3-кратный победитель Клубного чемпионата мира.

Месси с 2005 года играет за сборную Аргентины. Всего он провел за аргентинскую национальную команду 175 матчей, забил 103 гола и отдал 56 результативных передач, а также получил девять желтых и две красные карточки.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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