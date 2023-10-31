Лионель Месси обошел сразу четыре страны по количеству Золотых мячей

В понедельник, 30 октября, состоялась церемония вручения "Золотого мяча". Лионель Месси выиграл свою восьмую награду.

Таким образом, как представитель Аргентины, Лионель Месси опередил сразу четыре страны, у футболистов которых по 7 таких наград. Этими странами являются Германия, Франция, Португалия и Нидерланды. За ним идут Италия, Англия и Бразилия с по 5 наградами.

Аргентина (Лео Месси) - 8

Германия (5 игроков) - 7

Франция (5 игроков) - 7

Португалия (3 игрока) - 7

Нидерланды (3 игрока) - 7

Италия (5 игроков) - 5

Англия (4 игрока) - 5

Бразилия (3 игрока) - 5

Лео выиграл для Аргентины чемпионат мира в Катаре - в статусе капитана он забил семь голов и получил приз MVP турнира. Также к его активу победа в чемпионате Франции в составе ПСЖ с 16 голами и 16 ассистами.

36-летний аргентинец опередил в голосовании Эрлинга Холанда, который выиграл требл с Манчестер Сити, и Килиана Мбаппе, который сделал хет-трик в финале ЧМ-2022 за Францию.

Благодаря этой победе Лионель Месси обновил рекорд по количеству "Золотых Мячей". Ранее он завоевывал титул лучшего в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах. В настоящее время Лионель выступает за "Интер Майами", куда перешел летом на правах свободного агента из ПСЖ.