Лионель Месси номинирован на две награды MLS

Игрока "Интер Майами" Лионеля Месси номинировали на две награды МЛС, сообщает Goаl.

По информации, аргентинский нападающий претендует на лучшего новичка сезона и самого ценного футболиста. Все это несмотря на то, что Месси сыграл в МЛС не так много матчей.

Этим летом Лионель Месси перешел из ПСЖ в "Интер Майами" и привлек внимание футбольного мира. 15 июля 2023 года Лионеля Месси официально представили как футболиста. Аргентинец перешел в "Интер Майами" на правах свободного агента, контракт с клубом рассчитан на два сезона, до лета 2025 года.

22 июля 2023 года во Флориде Месси дебютировал за свою новую команду в матче розыгрыша Кубка Лиг, выходя на замену. До этого его новая команда шесть матчей подряд не побеждала, и именно гол Лионеля прервал эту черную полосу.

Также Лионель помог "Интеру" завоевать титул Кубка Лиг. За свой короткий период в новом клубе, аргентинец забил 11 голов и отдал шесть голевых передач.