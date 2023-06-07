Лионель Месси надеется вернуться в "Барселону"

Аргентинский нападающий “Пари Сен-Жермен” и сборной Аргентины Лионель Месси, который принял решение перейти в “Интер Майами”, заявил, что он надеется когда-нибудь вернуться в “Барселону”.

“В будущем я точно буду жить в Барселоне. Надеюсь, что однажды я помогу клубу, который я люблю. Я благодарен фанатам ”Барселоны" за поддержку. Я действительно хотел вернуться", - приводит слова Месси журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 41 матч во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.