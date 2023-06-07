АНГ РУ
Главная Новости Лионель Месси надеется вернуться в "Барселону"

Лионель Месси надеется вернуться в "Барселону"

Новости футбола Сегодня, 17:30
Лионель Месси надеется вернуться в "Барселону" Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий “Пари Сен-Жермен” и сборной Аргентины Лионель Месси, который принял решение перейти в “Интер Майами”, заявил, что он надеется когда-нибудь вернуться в “Барселону”.

“В будущем я точно буду жить в Барселоне. Надеюсь, что однажды я помогу клубу, который я люблю. Я благодарен фанатам ”Барселоны" за поддержку. Я действительно хотел вернуться", - приводит слова Месси журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 41 матч во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
ПСЖ Барселона Интер Майами Ла Лига Испания Лига 1 Франция МЛС США
Популярные новости
Победитель Лиги Конференций определился на 90-й минуте Новости футбола Сегодня, 17:16 Победитель Лиги Конференций определился на 90-й минуте
"Реал" купил 19-летнего таланта за 103 миллиона евро Новости футбола Сегодня, 15:51 "Реал" купил 19-летнего таланта за 103 миллиона евро
Лионель Месси выбрал новый клуб Новости футбола Сегодня, 15:34 Лионель Месси выбрал новый клуб
Сборная Украины получила нового главного тренера Новости футбола Сегодня, 06:31 Сборная Украины получила нового главного тренера
Бензема перешел в клуб из Саудовской Аравии Новости футбола Вчера, 15:36 Бензема перешел в клуб из Саудовской Аравии
Месси дал неожиданный ответ на предложение "Аль-Хилаля" Новости футбола 05 июн 2023, 16:15 Месси дал неожиданный ответ на предложение "Аль-Хилаля"
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:35 "Бавария" хочет купить полузащитника "Барселоны" Новости футбола Сегодня, 17:30 Лионель Месси надеется вернуться в "Барселону" Новости футбола Сегодня, 17:23 Определился чемпион Болгарии Новости футбола Сегодня, 17:16 Победитель Лиги Конференций определился на 90-й минуте Новости футбола Сегодня, 16:57 "Барселона" язвительно отреагировала на переход Месси в "Интер Майами" Новости футбола Сегодня, 16:52 "Реал" отказался от трансфера Кейна: названа причина Новости футбола Сегодня, 16:46 Стало известно, почему Месси решил перейти в "Интер Майами" Новости футбола Сегодня, 16:40 "Реал" может купить опытного нападающего сборной Испании Новости футбола Сегодня, 16:25 Месси отказался от контракта с зарплатой более миллиона евро в день Новости футбола Сегодня, 16:08 Роналду не попал в сборную лучших игроков чемпионата Саудовской Аравии
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 08 июн 2023 Прогноз на матч Чэнду Беттер Сити - Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер 8 июня 2023 года Футбол 08 июн 2023 Прогноз на матч Циндао Хайню - Шанхай Шеньхуа 8 июня 2023 года Футбол 08 июн 2023 Прогноз на матч Чанчунь Ятай - Шеньчжень 8 июня 2023 года Футбол 08 июн 2023 Прогноз на матч Алавес - Эйбар 8 июня 2023 года Футбол 09 июн 2023 Прогноз на матч Шелбурн - Слайго Роверс 9 июня 2023 года Футбол 09 июн 2023 Прогноз на матч Корк Сити - Дандолк 9 июня 2023 года Футбол 09 июн 2023 Прогноз на матч Дроэда Юнайтед - Сент-Патрикс 9 июня 2023 года Футбол 09 июн 2023 Прогноз на матч Дерри Сити - Богемиан 9 июня 2023 года Футбол 09 июн 2023 Прогноз на матч Индепендьенте - Сармьенто Хунин 10 июня 2023 года Футбол 09 июн 2023 Прогноз на матч Атлетико Тукуман - Годой Крус 10 июня 2023 года