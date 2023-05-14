"Лион" потерпел поражение в гостевом матче Лиги 1

В матче 35-го тура чемпионата Франции “Лион” на выезде проиграл “Клермону” со счетом 1:2.

Победу хозяевам принес дубль Грежона Кье. У гостей отличился Александр Ляказетт.

“Клермон”, набрав 53 очка, вышел на восьмое место в турнирной таблице Лиги 1. “Лион” с 56 очками остался на седьмой позиции.

“Клермон” – “Лион” - 2:1 (1:1)

Голы: Ляказетт, 22 - 0:1, Кье, 25 (с пенальти) - 1:1, Кье, 55 - 2:1

“Клермон ”: Диав, Зеффан (Аллевина, 77), Ожье, Кофрие, Сейду, Нето, Рашани, Гастьен, Кауи (Сарачевич, 70), Маньен (Гоналон, 77), Кье (Андрич, 78).

“Лион”: Антони Лопеш, Гюсто (Кумбеди, 65), Ловрен (Тиаго Мендес, 44), Лукеба, Диоманде, Тальяфико, Толиссо, Какре (Ауар, 77), Шерки (Дембеле, 77), Ляказетт, Сарр (Жеффиньо, 65).

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