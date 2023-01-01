"Лион" потерпел поражение в домашнем матче Лиги 1

В матче 18-го тура чемпионата Франции “Лион” на своем поле проиграл “Клермону” со счетом 0:1.

Единственный гол в концовке встречи забил Мухаммед Сарачевич.

“Клермон”, набрав 22 очка, вышел на девятое место в турнирной таблице Лиги 1. “Лион” с 24 очками остался на восьмой позиции.

“Лион” – “Клермон” - 0:1 (0:0)

Гол: Сарачевич, 87 (с пенальти) - 0:1

“Лион”: Антони Лопеш, Кумбеди, Лукеба, Диоманде, Да Сильва, Тиаго Мендес (Барколя, 90), Какре (Ауар, 74), Шерки (Дембеле, 73), Ляказетт (Рен-Аделаид, 87), Токо-Экамби, Тете (Февр, 74).

“Клермон”: Диав, Ожье, Ветеска, Сейду, Нето, Рашани (Бела, 72), Гастьен, Кауи (Байе, 90), Маньен, Аллевина (Сарачевич, 72), Андрич (Кье, 81).

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