"Лион" подписал бразильского вингера

Пресс-служба “Лиона” на официальном сайте объявила о переходе полузащитника “Ботафого” Джеффиньо.

Сумма трансфера составила 10 миллионов евро. Бразилец согласовал с французским клубом контракт до лета 2027 года.

23-летний Джеффиньо выступал за “Ботафого” с 2022 года. Всего он провел за клуб 26 матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи. Ранее играл за “Ресенде” и “Гаму”.

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