"Лион" по пенальти вышел в 1/4 финала Кубка Франции
Новости футбола Сегодня, 16:30
Фото: твиттер "Лиона"/Автор неизвестен
В матче 1/8 финала Кубка Франции “Лион” по пенальти победил “Лилль” и вышел в четвертьфинал.
У хозяев голы забили Райан Шерки и Александр Ляказетт. У гостей отличились Джонатан Дэвид и Эдон Жегрова.
“Лион” – “Лилль” - 2:2 (2:1), по пенальти - 4:2
Голы: Шерки, 8 - 1:0, Ляказетт, 21 - 2:0, Дэвид, 29 (с пенальти) - 2:1, Жегрова, 64 - 2:2
“Лион”: Антони Лопеш, Гюсто (Лукеба, 33), Ловрен, Диоманде, Энрике, Толиссо, Какре, Шерки, Лепенан, Ляказетт (Дембеле, 65), Барколя (Сарр, 65).
“Лилль”: Шевалье, Диаките, Тиагу Джало, Йоро (Фонте, 46), Кабелла, Андре, Андре Гомеш, Жегрова (Байо, 76), Веа, Бамба (Гомес, 83), Дэвид (Виржиниюс, 69).
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