"Лион" одержал волевую победу в Лиге 1

В матче 33-го тура чемпионата Франции “Лион” на выезде обыграл “Страсбур” со счетом 2:1.

Победу лионцам принесли голы Кастелло Лукеба и Максанса Какре. У хозяев отличился Морган Сансон.

“Лион”, набрав 53 очка, занимает седьмое место в турнирной таблице Лиги 1. “Страсбур” с 32 очками остался на 15-й позиции.

“Страсбур” – “Лион” - 1:2 (1:2)

Голы: Сансон, 15 - 1:0, Лукеба, 32 - 1:1, Какре, 36 - 1:2

“Страсбур”: Зельс, Гильбер, Ле Маршан, Джику, Перрен, Соболь (Лиэнар, 70), Ахолу (Дукуре, 46), Сансон (Судзуки, 83), Белльгард, Диарра (Гамейро, 70), Диалло.

“Лион”: Антони Лопеш, Кумбеди, Ловрен, Лукеба, Диоманде, Энрике, Тиаго Мендес (Лепенан, 74), Толиссо, Какре (Ауар, 81), Барколя (Сарр, 74), Ляказетт.

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