"Лион" одержал волевую победу над "Монако"

В матче 36-го тура чемпионата Франции “Лион” на своем поле обыграл “Монако” со счетом 3:1.

Победу лионскому клубу принесли голы Александра Ляказетта, Максанса Какре и Райана Шерки. У монегасков отличился Виссам Бен-Йеддер.

“Лион”, набрав 59 очков, вышел на седьмое место в турнирной таблице Лиги 1. “Монако” с 65 очками остался на 4-й позиции.

“Лион” – “Монако” - 3:1 (1:1)

Голы: Бен-Йеддер, 2 (с пенальти) - 0:1, Ляказетт, 38 - 1:1, Какре, 57 - 2:1, Шерки, 78 - 3:1

“Лион”: Лопеш, Кумбеди, Лукеба, Диоманде, Тальяфико, Толиссо, Какре, Шерки, Барколя, Жеффиньо (Тиаго Мендес, 76), Ляказетт.

“Монако”: Нюбель, Вандерсон, Дисаси, Кайо Энрике, Матсима, Якобс, Головин (Диатта, 71), Фофана, Матазо (Камара, 64), Аклиуш (Бен-Сегир, 64), Бен-Йеддер (Эмболо, 71).

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