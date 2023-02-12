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"Лион" одержал домашнюю победу в Лиге 1

Новости футбола Сегодня, 16:40
Фото: твиттер "Лиона"/Автор неизвестен Фото: твиттер "Лиона"/Автор неизвестен

В матче 23-го тура чемпионата Франции “Лион” на своем поле обыграл “Ланс” со счетом 2:1.

Победу хозяевам принесли голы Александра Ляказетта и Райана Шерки. У гостей отличился Дейвера Мачадо.

“Лион”, набрав 35 очков, вышел на девятое место в турнирной таблице Лиги 1. “Ланс” с 46 очками остался на четвертой позиции.

“Лион” – “Ланс” - 2:1 (1:1)
Голы: Ляказетт, 23 - 1:0, Мачадо, 39 - 1:1, Шерки, 64 - 2:1

“Лион”: Антони Лопеш, Кумбеди, Ловрен, Лукеба, Диоманде, Тальяфико, Толиссо, Какре, Шерки (Лепенан, 80), Ляказетт (Сарр, 46), Барколя (Дембеле, 66).

“Ланс”: Самба, Ле Кардиналь (Франковски, 63), Гради (Давид Кошта, 69), Данзо, Медина, Мачадо (Айдара, 77), Томассон, Фофана, Фюльжени (Опенда, 63), Абдул-Самед, Сотока (Лабо-Ласкари, 77).

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Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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