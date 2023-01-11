"Лион" не смог обыграть "Нант" в чемпионате Франции

В матче 18-го тура чемпионата Франции “Нант” и “Лион” сыграли вничью со счетом 0:0.

“Лион”, набрав 25 очков, вышел на восьмое место в турнирной таблице Лиги 1. “Нант” с 18 очками поднялся на 14-ю позицию.

“Нант” – “Лион” - 0:0

“Нант”: Лафон, Сантонз, Кастеллетто, Жиротто, Мерлен (Траоре, 50), Сиссоко, Чиривелья (Дусе, 83), Блас, Гессан (Коко, 68), Мохамед (Ганаго, 68), Саймон (Коршья, 83).

“Лион”: Антони Лопеш, Кумбеди, Ловрен, Лукеба, Тальяфико, Тиаго Мендес, Какре (Рен-Аделаид, 85), Лепенан (Толиссо, 69), Ляказетт, Токо-Экамби, Тете (Шерки, 69).

Не пропустите: "Барселона" вступила в борьбу за форварда сборной Франции.