"Лион" не смог обыграть "Нант" в чемпионате Франции
Новости футбола Сегодня, 16:28
Фото: инстаграм "Лиона"/Автор неизвестен
В матче 18-го тура чемпионата Франции “Нант” и “Лион” сыграли вничью со счетом 0:0.
“Лион”, набрав 25 очков, вышел на восьмое место в турнирной таблице Лиги 1. “Нант” с 18 очками поднялся на 14-ю позицию.
“Нант” – “Лион” - 0:0
“Нант”: Лафон, Сантонз, Кастеллетто, Жиротто, Мерлен (Траоре, 50), Сиссоко, Чиривелья (Дусе, 83), Блас, Гессан (Коко, 68), Мохамед (Ганаго, 68), Саймон (Коршья, 83).
“Лион”: Антони Лопеш, Кумбеди, Ловрен, Лукеба, Тальяфико, Тиаго Мендес, Какре (Рен-Аделаид, 85), Лепенан (Толиссо, 69), Ляказетт, Токо-Экамби, Тете (Шерки, 69).
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Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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