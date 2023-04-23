"Лион" бесплатно потеряет основного нападающего

Нападающий “Лиона” Мусса Дембеле принял решение покинуть клуб в зимнее трансферное окно, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист отказался продлевать контракт, истекающий летом 2023 года. Таким образом, форвард сможет перейти в другой клуб бесплатно. Интерес к игроку проявляют клубы из Англии и Италии.

Стоит отметить, что во второй половине минувшего сезона француз выступал за “Атлетико” на правах аренды, но не сумел проявить себя.

В нынешнем сезоне 26-летний Дембеле провел за “Лион” 27 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

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