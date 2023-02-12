"Лилль" уверенно победил аутсайдера Лиги 1

В матче 23-го тура чемпионата Франции “Лилль” на своем поле обыграл “Страсбур” со счетом 2:0.

Победу хозяевам принес дубдь Джонатана Дэвида.

“Лилль”, набрав 41 очко, вышел на пятое место в турнирной таблице Лиги 1. “Страсбур” с 18 очками остался на 17-й позиции.

“Лилль” – “Страсбур” - 2:0 (2:0)

Голы: Дэвид, 23 (с пенальти) - 1:0, Дэвид, 28 - 2:0

"Лилль”: Шевалье, Диаките, Фонте, Тиагу Джало, Кабелла, Андре, Гомес, Жегрова (Виржиниюс, 73), Веа (Гудмундссон, 87), Бамба (Андре Гомеш, 73), Дэвид.

“Страсбур”: Зельс, Гильбер (Дагба, 63), Ле Маршан, Перрен, Дукуре, Лиэнар, Прцич (Соболь, 63), Сансон (Жан, 87), Сиссоко, Гамейро (Кандиль, 80), Диалло.

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