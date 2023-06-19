"Лилль" сообщил "Челси" и "Манчестер Юнайтед" цену на нападающего Дэвида

“Лилль” определился с ценой на канадского нападающего Джонатана Дэвида, которым интересуются “Манчестер Юнайтед” и “Челси”, сообщает журналист Бен Джейкобс в своем твиттере.

По сведениям источника, французский клуб хочет получить за футболиста не менее 60 миллионов евро. Стоит отметить, что английские клубы следят за форвардом, но он не является для них приоритетным вариантом.

В нынешнем сезоне 23-летний Дэвид провел за “Лилль" 40 матчей во всех турнирах, забил 26 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.