"Лилль" разгромил "Наполи" в товарищеском матче
Французский "Лилль" в товарищеском матче разгромил итальянский "Наполи" со счетом 4:1.
Победу французам принесли голы Бафоде Диаките, Джонатана Дэвида, Адама Унаса и Жонатана Бамба. У итальянцев отличился Джакомо Распадори.
"Наполи" Италия - "Лилль" Франция - 1:4 (0:1)
Голы: Диаките, 18 - 0:1, Дэвид, 63 - 0:2, Унас, 77 - 0:3, Бамба, 82 - 0:4, Распадори, 90+3 - 1:4
"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо (Дзаноли, 83), Остигор, Жуан Жезус (Барба, 83), Руй, Лоботка (Зербин, 69), Ндомбеле, Эльмас (Распадори, 71), Политано (Гаэтано, 69), Кварацхелия (Зедадка, 84), Осимхен (Симеоне, 69).
"Лилль": Шевалье, Веа (Рамет, 72), Фонте (Александро, 15), Джало, Диаките, Андре Гомес, Андре (Балеба, 62), Кабелла (Бамба, 72), Гомес (Унас, 61), Жегрова (Дэвид, 61), Виржиньюс (Байо, 72).
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