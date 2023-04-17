"Лилль" назвал "Милану" цену на одного из лучших форвардов Лиги 1 Дэвида

“Лилль” определился с ценой на канадского нападающего Джонатана Дэвида, которым интересуется “Милан”, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, французский клуб хочет получить за футболиста не менее 65 миллионов евро. Сам игрок уже готовится к смене клуба.

В нынешнем сезоне 23-летний Дэвид провел за “Лилль” 33 матча во всех турнирах, забил 22 гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Не пропустите: Жене Хакими придется выплатить футболисту крупную сумму.