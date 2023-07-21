"Лилль" может подписать чемпиона мира

“Лиль” близок к подписанию французского защитника Самуэля Умтити, сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, футболист уже прошел медицинское обследование для перехода во французский клуб. Условия контракта не разглашаются. Француз является свободным агентом, поэтому может перейти в новый клуб бесплатно.

Напомним, что 29-летний Умтити некоторое время покинул “Барселону” и теперь находится в поисках нового клуба. Он является воспитанником “Лиона”, а в “Барсу” перешел летом 2016 года. Сумма трансфера составила 25 миллионов евро. Всего он провел за каталонский клуб 133 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. В прошлом сезоне Умтити играл за итальянский “Лечче” на правах аренды. Он провел за итальянский клуб 25 матчей, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи.

Умтити с 2016 по 2019 года играл за сборную Франции. Всего он провел за французскую национальную команду 31 матч, забил четыре гола и отдал три результативные передачи. В 2018 году он стал победителем чемпионата мира.