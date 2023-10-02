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Лиги чемпионов не будет: УЕФА готовит реформу еврокубков

Новости футбола Сегодня, 01:30
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Лиги чемпионов не будет: УЕФА готовит реформу еврокубков Фото: открытые источники

По информации Marca, УЕФА рассматривает вопрос о возможном изменении формата еврокубков.

Вопрос будет обсуждаться в конце октября. Если руководство организации уладит все детали и проект будет принят, то новый формат проведения турниров планируют внедрить не ранее 2027 года.

В УЕФА хотят запустить еврокубковую кампанию из трех турниров — Суперлиги, Лиги Европы и Лиги претендентов. Команды в этих дивизионах будут бороться за повышение и понижение в классе, как это происходит в национальных чемпионатах.

Стоит напомнить, что со следующего сезона ожидаются изменения в формате Лиги чемпионов. С 2024 года в ней будут принмать участие 36 команд и по ходу соревнований каждый из участников проведет минимум восемь игр.

После этого будет известна общая турнирная таблица. Первые восемь команд напрямую попадут в 1/8 финала, а команды с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи для определения оставшихся восьми участников 1/8 финала.

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