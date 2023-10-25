Лига чемпионов УЕФА 2024/2025, третий тур: турнирная таблица, результаты и расписание

Главный еврокубковый турнир среди клубов подходит к экватору: 24 и 25 октября состоятся матчи третьего тура.

Во вторник одной из главных игрой дня станет дуэль между Севильей и Арсеналом, а Реал Мадрид в этот же день встретится с Брагой. Также в этот день в гостях у Манчестер Юнайтед будет Копенгаген.

В среду все внимание будет к Парижу, где встретятся ПСЖ и Милан. Параллельно в Великобритании сыграют Ньюкасл и Боруссия Дортмунд. Действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА, Манчестер Сити, ожидает поединок с Янг Бойз.

Ниже мы подготовили для вас результаты третьего и четвертого туров в Лиге чемпионов УЕФА.

Время - СЕТ

Группа A

3-й тур. 24.10

18:45 Галатасарай - Бавария Мюнхен 1:3

21:00 Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0

Standings provided by Sofascore

4-й тур. 08.11

21:00 Копенгаген - Манчестер Юнайтед

21:00 Бавария Мюнхен - Галатасарай

Группа B

3-й тур. 24.10

21:00 Ланс - ПСВ 1:1

21:00 Севилья - Арсенал 1:2

Standings provided by Sofascore

4-й тур. 08.11

21:00 ПСВ - Ланс

21:00 Арсенал - Севилья

Группа C

3-й тур. 24.10

21:00 Унион Берлин - Наполи 0:1

21:00 Брага - Реал Мадрид 1:2

Standings provided by Sofascore

4-й тур. 08.11

18:45 Наполи - Унион Берлин

21:00 Реал Мадрид - Брага

Группа D

3-й тур. 24.10

18:45 Интер - РБ Зальцбург 2:1

21:00 Бенфика - Реал Сосьедад 0:1

Standings provided by Sofascore

4-й тур. 08.11

18:45 Реал Сосьедад - Бенфика

21:00 РБ Зальцбург - Интер

Группа E

3-й тур. 25.10

18:45 Фейеноорд - Лацио 3:1

21:00 Селтик - Атлетико Мадрид 2:2

Standings provided by Sofascore

4-й тур. 07.11

21:00 Лацио - Фейеноорд

21:00 Атлетико Мадрид - Селтик

Группа F

3-й тур. 25.10

21:00 Ньюкасл Юнайтед - Боруссия Дортмунд 0:1

21:00 Пари Сен-Жермен - Милан 3:0

Standings provided by Sofascore

4-й тур. 07.11

18:45 Боруссия Дортмунд - Ньюкасл Юнайтед

21:00 Милан - Пари Сен-Жермен

Группа G

3-й тур. 25.10

21:00 РБ Лейпциг - Црвена Звезда Белград 3:1

21:00 Янг Бойз - Манчестер Сити 1:3

Standings provided by Sofascore

4-й тур. 07.11

21:00 Црвена Звезда Белград - РБ Лейпциг

21:00 Манчестер Сити - Янг Бойз

Группа H

3-й тур. 25.10

18:45 Барселона - Шахтёр Донецк 2:1

21:00 Антверпен - Порту 1:4

Standings provided by Sofascore