Лига чемпионов УЕФА 2024/2025, третий тур: турнирная таблица, результаты и расписание
Главный еврокубковый турнир среди клубов подходит к экватору: 24 и 25 октября состоятся матчи третьего тура.
Во вторник одной из главных игрой дня станет дуэль между Севильей и Арсеналом, а Реал Мадрид в этот же день встретится с Брагой. Также в этот день в гостях у Манчестер Юнайтед будет Копенгаген.
В среду все внимание будет к Парижу, где встретятся ПСЖ и Милан. Параллельно в Великобритании сыграют Ньюкасл и Боруссия Дортмунд. Действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА, Манчестер Сити, ожидает поединок с Янг Бойз.
Ниже мы подготовили для вас результаты третьего и четвертого туров в Лиге чемпионов УЕФА.
Время - СЕТ
Группа A
3-й тур. 24.10
18:45 Галатасарай - Бавария Мюнхен 1:3
21:00 Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0
4-й тур. 08.11
21:00 Копенгаген - Манчестер Юнайтед
21:00 Бавария Мюнхен - Галатасарай
Группа B
3-й тур. 24.10
21:00 Ланс - ПСВ 1:1
21:00 Севилья - Арсенал 1:2
4-й тур. 08.11
21:00 ПСВ - Ланс
21:00 Арсенал - Севилья
Группа C
3-й тур. 24.10
21:00 Унион Берлин - Наполи 0:1
21:00 Брага - Реал Мадрид 1:2
4-й тур. 08.11
18:45 Наполи - Унион Берлин
21:00 Реал Мадрид - Брага
Группа D
3-й тур. 24.10
18:45 Интер - РБ Зальцбург 2:1
21:00 Бенфика - Реал Сосьедад 0:1
4-й тур. 08.11
18:45 Реал Сосьедад - Бенфика
21:00 РБ Зальцбург - Интер
Группа E
3-й тур. 25.10
18:45 Фейеноорд - Лацио 3:1
21:00 Селтик - Атлетико Мадрид 2:2
4-й тур. 07.11
21:00 Лацио - Фейеноорд
21:00 Атлетико Мадрид - Селтик
Группа F
3-й тур. 25.10
21:00 Ньюкасл Юнайтед - Боруссия Дортмунд 0:1
21:00 Пари Сен-Жермен - Милан 3:0
4-й тур. 07.11
18:45 Боруссия Дортмунд - Ньюкасл Юнайтед
21:00 Милан - Пари Сен-Жермен
Группа G
3-й тур. 25.10
21:00 РБ Лейпциг - Црвена Звезда Белград 3:1
21:00 Янг Бойз - Манчестер Сити 1:3
4-й тур. 07.11
21:00 Црвена Звезда Белград - РБ Лейпциг
21:00 Манчестер Сити - Янг Бойз
Группа H
3-й тур. 25.10
18:45 Барселона - Шахтёр Донецк 2:1
21:00 Антверпен - Порту 1:4
4-й тур. 07.11
18:45 Шахтер Донецк - Барселона
21:00 Порту - Антверпен