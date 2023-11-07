Лига чемпионов УЕФА 2024/2025, четвертый тур: турнирная таблица, результаты и расписание
Лига чемпионов УЕФА перешагнула через экватор. Во вторник, 7 ноября, начинается уже второй круг соревнования. В течение трех ближайших игровых недель мы узнаем 16 клубов, которые в 2024 году сыграют в плей-офф турнира.
Главные матчи вторника, как обычно, пройдут в группе F: Боруссия Дортмунд на своём поле встретится с Ньюкасл Юнайтед, а Пари Сен-Жермен приезжает к Милану. Также досрочный выход из группы могут оформить Барселона, Манчестер Сити и Лейпциг, если выиграют свои матчи.
В среду закрыть вопрос с борьбой за плей-офф могут Бавария, Реал Мадрид, Реал Сосьедад и Интер, если одержат победы в четвертом туре Лиги чемпионов.
Редакция Dailysports ниже подготовила для вас результаты, расписание, а также турнирные таблицы каждой из восьми групп.
Время - СЕТ
Группа A
4-й тур. 08.11
21:00 Копенгаген - Манчестер Юнайтед
21:00 Бавария Мюнхен - Галатасарай
5-й тур. 29.11
18:45 Галатасарай - Манчестер Юнайтед
21:00 Бавария Мюнхен - Копенгаген
Группа B
4-й тур. 08.11
21:00 ПСВ - Ланс
21:00 Арсенал - Севилья
5-й тур. 29.11
18:45 Севилья - ПСВ
21:00 Арсенал - Ланс
Группа C
4-й тур. 08.11
18:45 Наполи - Унион Берлин
21:00 Реал Мадрид - Брага
5-й тур. 29.11
21:00 Реал Мадрид - Наполи
21:00 Брага - Унион Берлин
Группа D
4-й тур. 08.11
18:45 Реал Сосьедад - Бенфика
21:00 РБ Зальцбург - Интер
5-й тур. 29.11
21:00 Бенфика - Интер
21:00 Реал Сосьедад - РБ Зальцбург
Группа E
4-й тур. 07.11
21:00 Лацио - Фейеноорд 1:0
21:00 Атлетико Мадрид - Селтик 6:0
5-й тур. 28.11
18:45 Лацио - Селтик
21:00 Фейеноорд - Атлетико Мадрид
Группа F
4-й тур. 07.11
18:45 Боруссия Дортмунд - Ньюкасл Юнайтед 2:0
21:00 Милан - Пари Сен-Жермен 2:1
5-й тур. 28.11
21:00 Пари Сен-Жермен - Ньюкасл Юнайтед
21:00 Милан - Боруссия Дортмунд
Группа G
4-й тур. 07.11
21:00 Црвена Звезда Белград - РБ Лейпциг 1:2
21:00 Манчестер Сити - Янг Бойз 3:0
5-й тур. 28.11
21:00 Манчестер Сити - РБ Лейпциг
21:00 Янг Бойз - Црвена Звезда Белград
Группа H
4-й тур. 07.11
18:45 Шахтер Донецк - Барселона 1:0
21:00 Порту - Антверпен 2:0
5-й тур. 28.11
18:45 Шахтер Донецк - Роял Антверпен
21:00 Барселона - Порту