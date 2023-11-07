Лига чемпионов УЕФА 2024/2025, четвертый тур: турнирная таблица, результаты и расписание

Лига чемпионов УЕФА перешагнула через экватор. Во вторник, 7 ноября, начинается уже второй круг соревнования. В течение трех ближайших игровых недель мы узнаем 16 клубов, которые в 2024 году сыграют в плей-офф турнира.

Главные матчи вторника, как обычно, пройдут в группе F: Боруссия Дортмунд на своём поле встретится с Ньюкасл Юнайтед, а Пари Сен-Жермен приезжает к Милану. Также досрочный выход из группы могут оформить Барселона, Манчестер Сити и Лейпциг, если выиграют свои матчи.

В среду закрыть вопрос с борьбой за плей-офф могут Бавария, Реал Мадрид, Реал Сосьедад и Интер, если одержат победы в четвертом туре Лиги чемпионов.

Редакция Dailysports ниже подготовила для вас результаты, расписание, а также турнирные таблицы каждой из восьми групп.

Время - СЕТ

Группа A

4-й тур. 08.11

21:00 Копенгаген - Манчестер Юнайтед

21:00 Бавария Мюнхен - Галатасарай

Standings provided by Sofascore

5-й тур. 29.11

18:45 Галатасарай - Манчестер Юнайтед

21:00 Бавария Мюнхен - Копенгаген

Группа B

4-й тур. 08.11

21:00 ПСВ - Ланс

21:00 Арсенал - Севилья

Standings provided by Sofascore

5-й тур. 29.11

18:45 Севилья - ПСВ

21:00 Арсенал - Ланс

Группа C

4-й тур. 08.11

18:45 Наполи - Унион Берлин

21:00 Реал Мадрид - Брага

Standings provided by Sofascore

5-й тур. 29.11

21:00 Реал Мадрид - Наполи

21:00 Брага - Унион Берлин

Группа D

4-й тур. 08.11

18:45 Реал Сосьедад - Бенфика

21:00 РБ Зальцбург - Интер

Standings provided by Sofascore

5-й тур. 29.11

21:00 Бенфика - Интер

21:00 Реал Сосьедад - РБ Зальцбург

Группа E

4-й тур. 07.11

21:00 Лацио - Фейеноорд 1:0

21:00 Атлетико Мадрид - Селтик 6:0

Standings provided by Sofascore

5-й тур. 28.11

18:45 Лацио - Селтик

21:00 Фейеноорд - Атлетико Мадрид

Группа F

4-й тур. 07.11

18:45 Боруссия Дортмунд - Ньюкасл Юнайтед 2:0

21:00 Милан - Пари Сен-Жермен 2:1

Standings provided by Sofascore

5-й тур. 28.11

21:00 Пари Сен-Жермен - Ньюкасл Юнайтед

21:00 Милан - Боруссия Дортмунд

Группа G

4-й тур. 07.11

21:00 Црвена Звезда Белград - РБ Лейпциг 1:2

21:00 Манчестер Сити - Янг Бойз 3:0

Standings provided by Sofascore

5-й тур. 28.11

21:00 Манчестер Сити - РБ Лейпциг

21:00 Янг Бойз - Црвена Звезда Белград

Группа H

4-й тур. 07.11

18:45 Шахтер Донецк - Барселона 1:0

21:00 Порту - Антверпен 2:0

Standings provided by Sofascore