"Лидс" возглавит испанский тренер

Новым главным тренером “Лидса” станет Хави Грасия, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб согласовал с испанским специалистом контракт до лета 2023 года с возможностью продления. На этом посту он заменит ранее уволенного Джесси Марша.

“Лидс”, набрав в 23 матчах 19 очков, находится в зоне вылета, занимая 19-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

52-летний Грасия ранее тренировал такие известные клубы, как “Осасуна”, “Малага", “Уотфорд”, “Валенсия” и “Аль-Садд”.

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