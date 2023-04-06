"Лидс" выкупит у "Ювентуса" Маккенни, но с одним условием

“Лидс” готов выкупить у “Ювентуса” трансфер американского полузащитника Уэстона Маккенни, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, трансфер игрока произойдет в том случае, если “павлины” сохранят место в Премьер-лиге. В данный момент клуб занимает 13-е место в турнирной таблице Премьер-лиге, но всего на два очка опережает зону вылета. Сумма выкупа хавбека составляет 34,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне 24-летний Маккенни провел за “Лидс” 11 матчей во всех турнирах, не забил ни одного мяча и не отдал ни одной голевой передачи. Его контракт с “Ювентусом” действует до лета 2025 года.

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