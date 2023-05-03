"Лидс" установил новый абсолютный антирекорд АПЛ

В матчах АПЛ в апреле текущего года, "Лидс" пропустил 21 мяч, что является рекордом нового формата лиги с 1992 года.

Столько мячей команда пропустила в семи играх: с "Арсеналом", "Ноттингем Форестом", "Кристал Пэлас", "Ливерпулем", "Фулхэмом", "Лестером" и "Борнмутом".

Интересно, что ранее ни одна команда АПЛ не пропускала столько мячей за один календарный месяц.

Прошлый рекорд был установлен "Ньюкаслом" в апреле 1986 года, когда “сороки” также пропустили 21 гол.