"Лидс" покупает молодого француза за рекордные 40 миллионов евро

“Лидс” в шаге от подписания форварда “Хоффенхайма” Жоржиньо Рюттера.

По данным источника, за 20-летнего игрока молодежной сборной Франции английская команда заплатит 40 млн евро, что станет рекордом в истории “Лидса”.

Ожидается, что контракт сторон будет рассчитан до 2028 года.

Интересно, что “Хоффенхайм” приобрел Рюттера два года назад за 1 миллион.

За 2 сезона форвард провёл в Бундеслиге 57 матчей, в которых забил 11 голов.