"Лидс" подписал защитника сборной Австрии (фото)

Защитник “РБ Зальцбург” и сборной Австрии Максимилиан Вебер стал игроком “Лидса”,

Соглашение сторон рассчитано до лета 2027 года, сумма трансфера не сообщается.

Отметим, что австриец стал первым новичком “Лидса” этой зимой.

В текущем сезоне 24-летний футболист провел за свою команду 26 матчей во всех турнирах, забив 2 гола и сделав 8 ассистов.

“Лидс” в данный момент идет на 14-й строчке в турнирной таблице АПЛ.