"Лидс" официально назначил нового наставника: он тренировал в России

“Лидс” официально объявил о назначении нового главного тренера команды.

Должность занял 52-летний испанский специалист Хави Грасия.

Последним клубом испанца был “Аль-Садд”, который он покинул летом 2022 года.

Также у него есть опыт работы в Англии - он возглавлял “Уотфорд” в 2018 – 2019 годах.

Кроме того, Грасия работал с российским “Рубином” в период с 2016 по 2017 год.