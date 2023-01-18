"Лидс" одержал крупную победу в Кубке Англии

В переигровке матча 3-го раунда Кубка Англии “Лидс” на своем поле разгромил “Кардифф” со счетом 5:2.

Победу хозяевам принесли дубли Патрика Бэмфорда и Деньяна Ньонто, а также гол Родриго Морено. У гостей дублей отметился Каллум Робинсон.

“Лидс” – “Кардифф” - 5:2 (3:0)

Голы: Ньонто, 1 - 1:0, Родриго, 34 - 2:0, Ньонто, 36 - 3:0, Бэмфорд, 71 - 4:0, Бэмфорд, 75 - 5:0, Робинсон, 84 - 5:1, Робинсон, 90 (с пенальти) - 5:2

“Лидс”: Мелье, Кристенсен, Льоренте, Вебер (Эйлинг, 57), Фирпо, Рока, Адамс (Ааронсон, 46), Харрисон (Синистерра, 79), Родриго (Бэмфорд, 46), Гринвуд, Ньонто (Гелхардт, 67).

“Кардифф”: Эник, Сэнг, Нелсон, Симпсон, Бэган, Колуилл (Уинтл, 46), Сойерс, Риномхота (Робинсон, 64), Харрис (Кипре, 46), Оджо (Уайт, 88), Этете (Дэвис, 64).

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