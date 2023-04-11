"Лидс" обязали выплатить огромную сумму за неудачный трансфер

Согласно решению ФИФА, Жан-Кевин Огюстен может получить 24,5 млн фунтов от своего бывшего клуба “Лидса”.

Напомним, что футболист был арендован этим английским клубом у "Лейпцига" в январе 2020 года, но провел за команду лишь 3 матча и в начале июля вернулся в немецкий клуб.

"Лидс" был обязан выкупить футболиста, если сможет пробиться в АПЛ по результатам сезона-2019/20. Английский клуб настаивал на том, что контракт был рассчитан до 30 июня 2020 года, а фактически повышение в классе было достигнуто лишь 17 июля из-за пандемии коронавируса.

"Лидс" подал апелляцию на решение ФИФА, но отказался комментировать ход разбирательства.