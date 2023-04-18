"Лидс" близок к трансферу таланта "Барселоны"

Полузащитник “Барселоны” Ильяс Ахомаш близок к переходу в “Лидс”, сообщает El Diario.

Футболист перейдет в английский клуб на правах свободного агента, так как его контракт с каталонцами истекает ближайшим летом. Впрочем, англичане все равно заплатят некоторую сумму компенсацию, так как каталонский клуб занимался развитием молодого игрока.

18-летний Ахомаш в нынешнем сезоне не провел ни одного матча за “Барселону” и лишь однажды попал в заявку на игру. Игроком также интересуются “Милан” и “Арсенал”.

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