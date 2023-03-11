Лидеры "Ювентуса" смогли избежать серьезных травм в матче Лиги Европы
Новости футбола Сегодня, 04:00
Фото: твиттер Ювентуса/Автор неизвестен
Вингеры “Ювентуса” Анхель Ди Мария и Федерико Кьеза смогли избежать серьезных травм во время матча 1/8 финала Лиги Европы с “Фрайбургом” (1:0).
Оба футболиста получили повреждения по ходу встречи, а углубленное медобследование показало, что у Кьеза могла быть серьезная травма правого колена, а у Ди Марии – травма мышцы левого бедра.
В то же время медики диагностировали у Алекса Сандро повреждение подколенного сухожилия левой ноги.
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