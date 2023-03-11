Лидеры "Ювентуса" смогли избежать серьезных травм в матче Лиги Европы

Вингеры “Ювентуса” Анхель Ди Мария и Федерико Кьеза смогли избежать серьезных травм во время матча 1/8 финала Лиги Европы с “Фрайбургом” (1:0).

Оба футболиста получили повреждения по ходу встречи, а углубленное медобследование показало, что у Кьеза могла быть серьезная травма правого колена, а у Ди Марии – травма мышцы левого бедра.

В то же время медики диагностировали у Алекса Сандро повреждение подколенного сухожилия левой ноги.