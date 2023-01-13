Лидера "Ньюкасла" арестовали за вождение в нетрезвом виде

Форвард “Ньюкасла” Жоэлинтон был арестован за вождение в нетрезвом виде.

Как пишет The Times, он попал в полицейский участок 12 января.

Автомобиль футболиста остановили утром в районе Понтленд-роуд в Ньюкасле.

Ожидается, что Жоэлинтон предстанет перед местным судом в конце января.

В этом сезоне форвард провел за “Ньюкасл” 16 матчей, в которых забил два гола и сделал две голевые передачи.