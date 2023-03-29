Лидера "Баварии" удивила отставка Нагельсманна

Защитник “Баварии” Маттейс де Лигт был удивлен увольнением Юлиана Нагельсманна с поста главного тренера клуба.

Футболист обратил внимание на тот факт, что команда находится на втором месте в Бундеслиге, а также вышла в четвертьфинал Кубка Германии и Лиги чемпионов.

По словам нидерландского защитника, команда ведет борьбу за победу во всех турнирах, в которых принимает участие.

Напомним, что на прошлой неделе Томас Тухель был назначен новым главным тренером “Баварии”.