Лидера Арсенала Букайо Сака заменили на 34-й минуте матча Лиги чемпионов. Что случилось?

3 октября проходит матч 2-го тура Лиги чемпионов в группе В между клубами Ланс и Арсенал.

На 14-й минуте канониры вышли вперед благодаря голу Габриэля Жезуса. Ассистом на бразильца отметился лидер лондонцев Букайо Сака.

На 34-й минуте поединка Сака был вынужденно заменен на Фабиу Виейра. Предположительно, наставник Арсенала Микель Артета хочет дать вингеру отдых, о чем он уже и говорил ранее.

Болельщики Арсенала надеятся, что ничего страшного с их лидером не произошло. Предпосылок к травме не было. Возможный вариант - мышечный дискомфорт.

На 60-й минуте игры счет в матче Ланс - Арсенал 1:1. На 25-й Адриен Томассон сравнял счет для французской команды.

Интересно, что Букайо Сака стал первым игроком в сезоне 2023/24 среди всех представителей топ-5 чемпионатов Европы, которому удалось отметится 5 голами и 5 ассистами в текущей кампании.

We've been forced into an early change...



↩️ Saka

🔛 Vieira



🟡 1-1 🟢 (34) pic.twitter.com/a7leQfNHDU — Arsenal (@Arsenal) October 3, 2023