Лидера Арсенала Букайо Сака заменили на 34-й минуте матча Лиги чемпионов. Что случилось?
3 октября проходит матч 2-го тура Лиги чемпионов в группе В между клубами Ланс и Арсенал.
На 14-й минуте канониры вышли вперед благодаря голу Габриэля Жезуса. Ассистом на бразильца отметился лидер лондонцев Букайо Сака.
На 34-й минуте поединка Сака был вынужденно заменен на Фабиу Виейра. Предположительно, наставник Арсенала Микель Артета хочет дать вингеру отдых, о чем он уже и говорил ранее.
Болельщики Арсенала надеятся, что ничего страшного с их лидером не произошло. Предпосылок к травме не было. Возможный вариант - мышечный дискомфорт.
На 60-й минуте игры счет в матче Ланс - Арсенал 1:1. На 25-й Адриен Томассон сравнял счет для французской команды.
Интересно, что Букайо Сака стал первым игроком в сезоне 2023/24 среди всех представителей топ-5 чемпионатов Европы, которому удалось отметится 5 голами и 5 ассистами в текущей кампании.