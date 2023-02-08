Лидер "Тоттенхэма" пропустит минимум 6-8 недель из-за травмы
Новости футбола Сегодня, 10:30
Фото: твиттер Тоттенхэма/Автор неизвестен
Капитан “Тоттенхэма” Уго Льорис не поможет своей команде в ближайшие 6-8 недель.
Как сообщили в клубе, страж ворот получил травму колена в матче 22-го тура АПЛ против “Манчестер Сити” (1:0).
По ожиданиям врачей, Льорис сможет обойтись без операции.
Напомним, что уже на следующей неделе “Тоттенхэм” сыграет против “Милана” в Лиге чемпионов.
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