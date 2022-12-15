Лидер сборной Франции рассказал о настрое на матч с Аргентиной

Вратарь сборной Франции Уго Льорис пообщался с журналистами после победы над Марокко (2:0) в полуфинале чемпионата мира.

По словам футболиста, его команда сейчас обессилена, но довольна проделанной работой.

"У нас есть прекрасная возможность вписать сборную Франции в историю футбола, ведь за четыре года для нас это второй финал подряд.

Все это время мы держались и терпели, когда это было необходимо. Не все прошло идеально. Финальная игра ЧМ-2022 будет прекрасной. Против нас будет играть замечательная команда, за которую играет оставивший след в истории футбола человек. Но мы также имеем и свои аргументы", - отметил он.