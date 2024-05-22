Лидер Сассуоло разгневал фанатов на фоне слухов о переходе в Ювентус

Сассуоло следующий сезон проведет в Серии Б, и некоторые лидеры команды уже наметили себе уход из коллектива, не желая проводить свои лучшие года на заплечье высшего итальянского дивизиона. Но действия одного игрока разозлили фанатов аутсайдера Серии А.

Лидер «чёрно-зеленых» Доменико Берарди, несмотря на травму, решил не почтить своим присутствием последний домашний матч команды в сезоне против Кальяри (0:2), отдав предпочтение Гран-при Формулы 1 в Эмилья-Романья и именно это, как считаетTuttosport, послужит катализатором переезда 29-летнего игрока в Турин.

Считается, что и Сассуоло не против попрощаться с игроком, оклад которого составляет три миллиона евро в год после вычета налогов. Это поможет разгрузить финансовую ведомость после вылета в Серию Б.

Напомним, что сейчас Берарди восстанавливается от разрыва аххилового сухожилия и может вернуться на поле уже в 2025 году.