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Лидер Реала рассказал секрет, как смог избавиться от постоянных травм

Новости футбола Сегодня, 08:30
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
Лидер Реала рассказал секрет, как смог избавиться от постоянных травм Фото: сайт Реала

Один из ключевых футболистов мадридского “Реала” Даниэль Карвахаль рассказал о том, что помогает ему постоянно быть в строю и избегать травм.

По словам футболиста, в этом ему помог отказ от глютена.

"Я думаю, что все зависит от тела и психики, травмы не возникают по одной причине. Перед полуфиналами и финалами Лиги чемпионов я часто получал травмы. Это произошло дважды в финале и дважды в полуфинале, и психологический фактор, безусловно, может иметь значение.

В 2021 году я провел 12 матчей, одна травма за другой... Это был страшный период. После этого я полностью исключил глютен из своего рациона. У меня нет непереносимости, но он вызывает воспаление. С тех пор все изменилось", - отметил он.

Испанец добавил, что после изменений в рационе у него была всего лишь одна травма, из-за которой он пропустил 10 дней.

"Я рекомендую людям, которые сталкиваются с такой ситуацией, попытаться найти решение, потому что есть много способов выйти из этой ситуации", - сказал он.

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