Лидер "Реала" провел весь матч против "Ман Сити" с травмой

Вратарь мадридского “Реала” Тибо Куртуа играл вчерашний матч против “Манчестер Сити” в полуфинале Лиги чемпионов, несмотря на травму.

Журналисты газеты Marca выяснили, что бельгийский спортсмен получил повреждение трицепса в недавнем матче чемпионата Испании против “Хетафе”.

Несмотря на повреждение, Куртуа вышел на поле с первых минут.

Напомним, что во вчерашней встрече "сливочные" уступили со счетом 4:0, завершив свое участие в самом престижном клубном турнире Европы.