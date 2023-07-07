АНГ РУ
Главная Новости Лидер "Реала" поприветствовал "турецкого Месси" в команде

Лидер "Реала" поприветствовал "турецкого Месси" в команде

Новости футбола Сегодня, 03:00
Лидер "Реала" поприветствовал "турецкого Месси" в команде Фото: твиттер Фенербахче

6 июля мадридский “Реал” совершил очередной громкий трансфер.

На этот раз клуб сообщил о переходе полузащитника "Фенербахче" Арды Гюлера, которого в СМИ прозвали “турецким Месси”.

18-летний игрок сборной Турции заключил пятилетний контракт с "Реалом".

Первым среди игроков “Реала” молодого таланта в команде поприветствовал нападающий Винисиус Жуниор.

Ещё один игрок, выбравший крупнейший клуб мира", - написал он.

Арда Гюлер является воспитанником академии "Генчлербирлиги". За эту турецкую команду он играл с 2014 по 2019 год, а затем перешел в "Фенербахче".

В первой команде турецкого гранда он провел 51 матч, в которых забил девять голов и сделал 12 результативных передач. Также на его счету четыре матча за сборную Турции.

Контракт полузащитника с "Фенербахче" был рассчитан до лета 2025 года, но “Реал” выплатил необходимую сумму и выкупил игрока. К слову, финансовые детали сделки пока не сообщаются.

Интересно, что Гюлер долгое время был трансферной целью “Барселоны”, но каталонцы так и не смогли договориться о переходе.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Реал Мадрид Ла Лига Испания
Популярные новости
"Реал" приготовил огромную сумму для трансфера Килиана Мбаппе Новости футбола Вчера, 11:15 "Реал" приготовил огромную сумму для трансфера Килиана Мбаппе
"Реал" купил "турецкого Лионеля Месси" Новости футбола Вчера, 10:16 "Реал" купил "турецкого Лионеля Месси"
Прогноз на матч Торпедо-БелАЗ - Динамо Минск 6 июля 2023 года Новости футбола Вчера, 02:00 Прогноз на матч Торпедо-БелАЗ - Динамо Минск 6 июля 2023 года
"Манчестер Юнайтед" купил полузащитника сборной Англии Новости футбола 05 июл 2023, 11:54 "Манчестер Юнайтед" купил полузащитника сборной Англии
ПСЖ объявил о назначении нового главного тренера Новости футбола 05 июл 2023, 11:32 ПСЖ объявил о назначении нового главного тренера
"Барселона" закрыла сделку по трансферу бразильского суперталанта Новости футбола 04 июл 2023, 15:15 "Барселона" закрыла сделку по трансферу бразильского суперталанта
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 05:00 "Интер" нацелился на украинского вратаря Новости футбола Сегодня, 04:00 Перишич выбрал для себя неожиданный клуб Новости футбола Сегодня, 03:00 Лидер "Реала" поприветствовал "турецкого Месси" в команде Новости футбола Сегодня, 00:06 Президент Бразилии раскритиковал назначение Анчелотти в местную сборную Новости футбола Вчера, 16:00 Рияд Марез близок к уходу из "Манчестер Сити" Новости футбола Вчера, 15:10 Пауло Дибала может перейти в английский топ-клуб Новости футбола Вчера, 14:15 "Манчестер Юнайтед" сделал новое предложение по трансферу Онана из "Интера" Новости футбола Вчера, 13:50 "Брайтон" увеличил цену на Мойсеса Кайседо, которого хочет купить "Челси" Новости футбола Вчера, 13:34 "Милан" близок к покупке форварда "Челси" Новости футбола Вчера, 13:10 "Атлетико" объявил о переходе легенды "Челси"
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Нафтан - Неман 7 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Греция U19 - Испания U19 7 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Эребру - Эстер 7 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Славия Мозырь - Энергетик-БГУ 7 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Богемианс - Дандолк 7 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте 8 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Сентраль Кордова - Ньюэллс Олд Бойз 8 июля 2023 года Футбол 08 июл 2023 Прогноз на матч Куяба - Баия 8 июля 2023 года Футбол 08 июл 2023 Прогноз на матч Васко да Гама - Крузейро 8 июля 2023 года Футбол 08 июл 2023 Прогноз на матч Палмейрас - Фламенго 9 июля 2023 года