Лидер "Реала" поприветствовал "турецкого Месси" в команде

6 июля мадридский “Реал” совершил очередной громкий трансфер.

На этот раз клуб сообщил о переходе полузащитника "Фенербахче" Арды Гюлера, которого в СМИ прозвали “турецким Месси”.

18-летний игрок сборной Турции заключил пятилетний контракт с "Реалом".

Первым среди игроков “Реала” молодого таланта в команде поприветствовал нападающий Винисиус Жуниор.

Ещё один игрок, выбравший крупнейший клуб мира", - написал он.

Арда Гюлер является воспитанником академии "Генчлербирлиги". За эту турецкую команду он играл с 2014 по 2019 год, а затем перешел в "Фенербахче".

В первой команде турецкого гранда он провел 51 матч, в которых забил девять голов и сделал 12 результативных передач. Также на его счету четыре матча за сборную Турции.

Контракт полузащитника с "Фенербахче" был рассчитан до лета 2025 года, но “Реал” выплатил необходимую сумму и выкупил игрока. К слову, финансовые детали сделки пока не сообщаются.

Интересно, что Гюлер долгое время был трансферной целью “Барселоны”, но каталонцы так и не смогли договориться о переходе.