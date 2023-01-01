Лидер "Реала" подвергся расистским оскорблениям в матче Ла Лиги

Бразильский нападающий мадридского “Реала” Винисиус Жуниор подвергся расистским оскорблениям в матче 15-го тура чемпионата Испании против “Вальядолида” (2:0), сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, когда бразилец, будучи замененным, уходил с поля, фанаты “Вальядолида” оскорбляли его с трибун. В ответ на это футболист показал болельщикам несколько жестов.

“Расисты продолжают ходить на стадионы и наблюдать за самым большим клубом в мире, а Ла Лиге продолжает ничего не делать. Я буду продолжать с высоко поднятой головой и праздновать свои победы и победы ”Реала". В конце концов, это МОЯ вина", - написал форвард в своем твиттере.

В нынешнем сезоне 22-летний Винисиус Жуниор провел за “Реал” 22 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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