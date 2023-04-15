Лидер РБ "Лейпциг" заявил о желании перейти в "Барселону"

Испанский полузащитник “РБ Лейпциг” Дани Ольмо не стал скрывать, что хотел бы оказаться в "Барселоне".

По информации журналиста Кристиана Фалька, игрок сборной Испании хочет вернуться в команду, в которой он выступал на уровне академии.

Соглашение испанца с "Лейпцигом" заканчивается через год, но клуб желает сохранить игрока в своих рядах как можно дольше.

Известно, что в его услугах заинтересован также и мадридский "Реал".