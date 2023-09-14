Лидер ПСЖ получил травму перед стартом Лиги чемпионов

Чемпион Франции ПСЖ узнал плохие новости накануне старта в Лиге чемпионов. Травму получил один из ключевых футболистов команды.

Уже точно известно, что в этой встрече участие не примет испанский полузащитник Марко Асенсио. Кроме того, он не выйдет на поле и в важнейшей игре чемпионата Франции против “Марселя”.

Асенсио получил травму ноги во время игры за сборную Испании против Грузии. В той встрече испанцы победили со счетом 7:1.

По информации издания L'Equipe, восстановление хавбека может занять несколько недель. При этом источники из сборной настаивают на том, что Марко пропустит как минимум месяц.

В любом случае, испанец не сможет сыграть в первом матче Лиги чемпионов. На старте турнира парижане сыграют с “Боруссией” Дортмунд (19 сентября).

Что касается игры ПСЖ против “Марселя”, то она запланирована на 24 сентября.

Если же подтвердятся самые плохие прогнозы, то ПСЖ придется обойтись без Асенсио в матче против “Ньюкасла” (4 октября).

Асенсио перебрался во Францию минувшим летом как свободный агент и сразу же стал важным игроком в команде под руководством Луиса Энрике.

В трех матчах чемпионата он забил 2 гола и сделал 1 ассист.