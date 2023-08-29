Лидер обороны Ливерпуля может быть дисквалифицирован на четыре матча

Голландский защитник “Ливерпуля” Вирджил ван Дейк может быть дисквалифицирован на четыре матча Английской Премьер-лиги, сообщает The Times.

По сведениям источника, футболисту грозит дисквалификация на три матча за то, что он получил прямую красную карточку в матче 3-го тура АПЛ против “Ньюкасл Юнайтед” (2:1). Кроме того, дисквалификация может быть увеличена еще на один матч за проявление неуважения в адрес главного арбитра матча. Ван Дейк нецензурно отреагировал на удаление, сказав арбитру: “Это гребанная шутка?”

32-летний ван Дейк выступает за “Ливерпуль” с января 2018 года. Он перешел в клуб из Мерсисайда из “Саутгемптона”. Сумма трансфера составила 84 миллиона 650 тысяч евро. Всего он провел за “красных” 225 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 12 результативных передач. В составе “Ливерпуля” ван Дейк становился чемпионом Англии в сезоне-2019/2020, выиграл Кубок Англии в сезоне-2021/2022, выиграл Кубок английской лиги-2021/2022, стал обладателем Суперкубка Англии в 2022 году, стал победителем Лиги чемпионов в сезоне-2018/2019, выиграл Суперкубок УЕФА в 2019 году, а также стал победителем Клубного чемпионата мира в 2019 году. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года.

Ван Дейк с 2015 года играет за сборную Нидерландов. Всего он провел за голландскую национальную команду 58 матчей и забил шесть голов.