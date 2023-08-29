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Лидер обороны Ливерпуля может быть дисквалифицирован на четыре матча

Новости футбола Сегодня, 00:00
Лидер обороны Ливерпуля может быть дисквалифицирован на четыре матча Лидер обороны Ливерпуля может быть дисквалифицирован на четыре матча

Голландский защитник “Ливерпуля” Вирджил ван Дейк может быть дисквалифицирован на четыре матча Английской Премьер-лиги, сообщает The Times.

По сведениям источника, футболисту грозит дисквалификация на три матча за то, что он получил прямую красную карточку в матче 3-го тура АПЛ против “Ньюкасл Юнайтед” (2:1). Кроме того, дисквалификация может быть увеличена еще на один матч за проявление неуважения в адрес главного арбитра матча. Ван Дейк нецензурно отреагировал на удаление, сказав арбитру: “Это гребанная шутка?”

32-летний ван Дейк выступает за “Ливерпуль” с января 2018 года. Он перешел в клуб из Мерсисайда из “Саутгемптона”. Сумма трансфера составила 84 миллиона 650 тысяч евро. Всего он провел за “красных” 225 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 12 результативных передач. В составе “Ливерпуля” ван Дейк становился чемпионом Англии в сезоне-2019/2020, выиграл Кубок Англии в сезоне-2021/2022, выиграл Кубок английской лиги-2021/2022, стал обладателем Суперкубка Англии в 2022 году, стал победителем Лиги чемпионов в сезоне-2018/2019, выиграл Суперкубок УЕФА в 2019 году, а также стал победителем Клубного чемпионата мира в 2019 году. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года.

Ван Дейк с 2015 года играет за сборную Нидерландов. Всего он провел за голландскую национальную команду 58 матчей и забил шесть голов.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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