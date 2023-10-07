Лидер Ньюкасла подписал новый контракт с Сороками

Бруно Гимараэс продлил контракт с «Ньюкаслом» до 30 июня 2028 года, сообщает официальный сайт клуба из Тайнсайда. Бразильский полузащитник заинтересовал «Реал», «Ливерпуль» и «Челси». Поэтому «Ньюкасл» оперативно дал новый контракт своему ведущему футболисту.

Бруно Гимараэс стал игроком Ньюкасла 30 января 2022 года. Сороки заплатили 42,1 млн евро Лиону за бразильца. Бруно Гимараэс сыграл 67 матчей за «Ньюкасл», в которых забил 11 голов и сделал 8 ассистов.