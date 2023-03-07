Лидер "Наполи" Осимхен рассказал, где хочет продолжить карьеру

Форвард “Наполи” Виктор Осимхен рассказал о том, какая из лиг его больше всего привлекает.

По словам нигерийского футболиста, ему бы хотелось попробовать свои силы в АПЛ.

№Мне нравится играть в Серии А. Я знаю, что люди считают АПЛ самой сильной лигой в мире, но пока я пока стараюсь не думать об этом.

Я счастлив играть в Неаполе. Делаю всё возможное, чтобы добиться поставленных задач, а потом уже можно будет и сыграть Премьер-лиге, но сейчас я просто наслаждаюсь моментом", - сказал лучший бомбардир “Наполи” в текущем сезоне.